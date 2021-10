Sporting goleia Belenenses e segue na Taça da Portugal

O Sporting, da I Liga, venceu esta sexta-feira o Belenenses, do Campeonato de Portugal, por 4-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, garantindo o apuramento para a próxima fase da competição.



No estádio do Restelo, o Sporting apontou o primeiro golo logo aos dois minutos, por Tiago Tomás, com o avançado a 'bisar' aos 68. Depois, Jovane Cabral, de penálti, aos 77, e Nuno Santos, também de grande penalidade, aos 80, ampliaram a vantagem.



O Sporting, atual campeão nacional, já venceu a Taça de Portugal por 17 vezes e está na quarta eliminatória da prova, que tem a final agendada para o dia 22 de maio de 2022.

