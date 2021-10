O Benfica, da I Liga, venceu este sábado o Trofense, da II Liga, por 2-1, no prolongamento, depois do 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e segue em frente na competição.



Na Trofa, o internacional brasileiro Everton apontou o primeiro golo para o Benfica aos 21 minutos, mas, aos 80, o seu compatriota Henrique Pachu empatou e levou a partida para o prolongamento.



Aos 94 minutos, o defesa André Almeida fez o segundo dos 'encarnados' e garantiu o triunfo.



O Benfica está assim na quarta eliminatória da prova, na qual é recordista com 26 troféus conquistados, e que tem a final agendada para o dia 22 de maio de 2022.

Veja as fotografias da partida: