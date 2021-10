Guarda-redes Diogo Costa renova com o FC Porto até 2026

O guarda-redes Diogo Costa renovou este sábado contrato com o FC Porto até 2026, anunciou o clube da I Liga de futebol, prolongando a sua ligação ao clube por mais quatro épocas.

Diogo Costa, de 22 anos, aproveitou a lesão de Marchesín no início da temporada e assumiu a titularidade na baliza do FC Porto, tendo alinhado em todos jogos do campeonato e da Liga dos Campeões até ao momento, chegando mesmo à seleção principal portuguesa, com a primeira internacionalização AA.

"Para mim é sempre uma honra enorme representar um clube que é o do meu coração desde que nasci. Este dia vai-me marcar para o resto da vida, mas agora resta-me dar tudo pelo clube e pela equipa. É um sonho tornado realidade, sempre foi este o meu objetivo. O objetivo principal é sempre representar o meu clube", afirmou Diogo Costa, segundo os meios de comunicação dos 'dragões'.

O camisola 99 garante que vai dar "sempre o máximo" pelo clube.

Pinto da Costa fala num "bom dia para o clube e para todos"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, afirmou que acredita que Diogo Costa vai "somar muitas vitórias e títulos" com a equipa, considerando um "bom dia para o clube e para todos".

"É um momento que merece ficar marcado na vida do FC Porto, tal como ficará marcado na vida do Diogo. Ao longo da sua história o FC Porto tem tido grandes guarda-redes, desde o Siska ao Barrigana, dois enormes guarda-redes anteriores às minhas presidências. De então para cá tivemos o Fonseca, um guarda-redes influentíssimo nas nossas vitórias, e estes dois aqui presentes, o Vítor Baía e o Hélton, dois monstros das nossas balizas. Como foi o Jozef Mlynarczyk, do primeiro título europeu do FC Porto. Temos tido essa felicidade", referiu.

Pinto da Costa lembrou que o plantel do FC Porto tem também o guarda-redes argentino Marchesín, que considerou um "jogador com grande influência" nos títulos conquistados, e considerou Diogo Costa um jogador de "presente e futuro".