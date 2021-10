Champions: Benfica nunca venceu o Bayern Munique 

O Benfica recebe esta quarta-feira o Bayern Munique, no Estádio da Luz, na terceira jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Rafa Silva e Diogo Gonçalves estão recuperados e às ordens de Jorge Jesus.

De fora dos convocados, com problemas físicos, ficam os lesionados Seferovic, Rodrigo Pinho, Valentino Lazaro e também Gil Dias, que não está inscrito nas provas europeias.

O Benfica vai entrar em campo em segundo lugar do grupo E, com quatro pontos, conseguidos após o empate frente ao Dínamo Kiev e da vitória sobre o Barcelona. O Bayern Munique é líder do grupo com seis pontos, depois de duas vitórias.

Nos 10 jogos frente ao Bayern Munique, o Benfica nunca venceu, teve três empates e perdeu sete vezes.

O romeno Ovidiu Hategan é o árbitro do jogo que começa às 20:00.

