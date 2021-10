Sporting vence Besiktas e soma primeiros pontos na Champions

O Sporting somou esta terça-feira os primeiros pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões após vencer o Besiktas, na Turquia, por 4-1.

Sebástian Coates (15' e 27'), Pablo Sarabia (44', de penálti) e Paulinho (89') fizeram os golos do triunfo leonino, com Larin (24') a marcar o único golo da equipa turca em jogo da 3.ª jornada do grupo C.

1 / 27 MURAD SEZER 2 / 27 MURAD SEZER 3 / 27 MURAD SEZER 4 / 27 MURAD SEZER 5 / 27 MURAD SEZER 6 / 27 MURAD SEZER 7 / 27 MURAD SEZER 8 / 27 MURAD SEZER 9 / 27 MURAD SEZER 10 / 27 MURAD SEZER 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 Sedat Suna 16 / 27 Sedat Suna 17 / 27 Sedat Suna 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 Aziz Karimov 22 / 27 23 / 27 24 / 27 Sedat Suna 25 / 27 Sedat Suna 26 / 27 Sedat Suna 27 / 27 Sedat Suna

O Sporting, que tinha perdido os dois jogos iniciais, frente a Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0), conquistou os primeiros pontos na prova, passando a totalizar três, menos três do que os holandeses e os alemães, que discutem ainda hoje a liderança, em Amesterdão, enquanto o Besiktas continua sem pontuar.