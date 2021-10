O Bayern Munique venceu o Benfica, esta quarta-feira, por 0-4 no Estádio da Luz, num jogo a contar para o grupo E da Liga dos Campeões.

No final do jogo, Jorge Jesus disse que em alguns momentos o Benfica esteve mais perto de marcar do que o Bayern e que o resultado não espelha o que aconteceu no jogo.