Sérgio Conceição sobre Luis Díaz: “Não sinto dores de cabeça com especulações”

Luis Díaz tem sido apontado como o primeiro alvo do Newcastle. Na conferência de antevisão ao Tondela-FC Porto, Sérgio Conceição desvalorizou um eventual interesse de alguns clubes no jogador. O treinador garante que não sente dores de cabeça com especulações.

"Não sinto dores de cabeça com as coisas que gravitam aqui no mundo do futebol, com especulações e notícias do que poderá e não poderá acontecer. Não entra no balneário. Obviamente que jogando a Liga dos Campeões, com o mediatismo da competição, é normal que suscite a cobiça de alguns jogadores. É absolutamente normal e natural", afirmou o técnico dos azuis e brancos.

O FC Porto, segundo classificado, com 20 pontos, menos um que o líder Benfica, desloca-se no sábado, às 18:00, a Tondela para defrontar a equipa de Pako Ayestarán, que ocupa a 10.ª posição, com nove pontos, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

