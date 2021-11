Champions: Benfica joga na terça-feira com o Bayern Munique 

O Benfica fez esta segunda-feira de manhã o último treino antes da viagem para a Alemanha, onde na terça-feira joga com o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões.

Jorge Jesus tem algumas baixas no plantel. Taarabt, Seferovic, André Almeida e Lázaro recuperam de lesões e não treinaram nos quinze minutos abertos à comunicação social.

A equipa do Benfica viaja durante a tarde para a Alemanha.

O Benfica está em segundo do grupo E da Liga dos Campeões, com quatro pontos, menos cinco do que o líder Bayern.

O jogo está marcado para as 20:00 de terça-feira.

