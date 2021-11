Grande Prémio do Algarve em Moto GP realiza-se este fim de semana

Este fim de semana, corre-se o Grande Prémio do Algarve em Moto GP e Miguel Oliveira foi, esta quarta-feira, para o sul do país acompanhado por centenas de motards.

Miguel Oliveira vai correr, pela terceira vez, numa prova de Moto GP em Portimão.

Desta vez, as bancadas do autódromo vão poder receber os adeptos de motociclismo e são esperados 60 mil espetadores no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português tirou, recentemente, a carta de mota e fez a viagem para o Algarve na companhia de centenas de motards.

O primeiro treino livre de Miguel Oliveira realiza-se sexta-feira, pelas 10:00. Já a corrida está marcada para as 16:00 de domingo.

