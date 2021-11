Organizações desportivas mundiais anunciam metas ambiciosas para o clima

A iniciativa da ONU que junta organizações desportivas de todo o mundo para a ação climática - Sports for Climate Action Framework (S4CA) - anunciou hoje na COP26 que se compromete a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 50% até 2030 e a alcançar a neutralidade carbónica até 2040.

O objetivo está em consonância com o consenso global de que é preciso que o mundo corte para metade as emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e que alcance a neutralidade carbónica antes de 2050.

Os membros do SC4A da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima comprometem-se assim a "adotar medidas no âmbito desta concenção que visa reunir organizações desportivas, equipas, atletas e adeptos num esforço comum para definir o ritmo para a ação climática e aumentar a consciencialização sobre a urgência de cumprir as metas do Acordo de Paris", diz o comunicado.

"Desde que há quatro anos lançámos a SC4A, mais de 280 organizações desportivas comprometeram-se com os objetivos gerais de alinhar o desporto com as metas do Acordo de Paris”, disse Patricia Espinosa, Secretária Executiva de agência da ONU para as Alterações Climáticas.

“O setor aceitou o desafio, mas também disse que quer fazer mais e mais rápido. Essas organizações estão agora a ser desafiadas a reduzir as emissões em 50% até 2030, no máximo, e a atingir a neutralidade carbónica até 2040 ”, acrescentou.

Entre os signatários estão o Comité Olímpico Internacional, a FIFA, o Atletismo do Quénia, a BBC Sport, a Premier League, a Fórmula E e o Munster Rugby que agora se comprometem a apresentar planos para delinear ações concretas para implementar as metas para 2030, bem como relatar o progresso geral anualmente

Outra novidade anunciada na COP26 foi a de que os membros do SC4A que adoptam este compromisso vão também participar na Race to Zero, uma coligação das principais iniciativas para a neutralidade carbónica com 733 cidades, 31 regiões, 3.067 empresas, 173 dos maiores investidores e 622 instituições de ensino superior.

