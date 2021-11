Já há cerca de 33 mil bilhetes vendidos, mas a organização do Grande Prémio de Moto GP, que decorre este fim de semana, em Portimão, admite que o público chegue aos 60 mil espectadores. A GNR apela a quem vá assistir que se desloque com, pelo menos, duas horas de antecedência e alerta para constrangimentos no trânsito.

Já há 33 mil bilhetes vendidos, mas deverão rondar os 60 mil espetadores, nos três dias do Grande Prémio. O evento deve ter um impacto económico no Algarve de cerca de 40 milhões de euros.

Quem vai de carro deve tratar de comprar espaço de estacionamento pela internet. No local não vai ser possível e nas imediações não haverá parques gratuitos. Para facilitar os acessos, vai haver parques gratuitos em Lagos e Portimão e autocarros que assegurem o transporte até ao autódromo.

As autoridades recomendam que os espectadores contem com, pelo menos, duas horas para aceder ao recinto e passar os controles.

O certificado de vacinação contra a covid 19 é obrigatório.

200 militares da GNR vão garantir a segurança nos dois primeiros dias da prova. No domingo, dia da corrida, o efetivo é reforçado com mais 43 elementos.

