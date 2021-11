Moto GP: momento em que Miguel Oliveira é derrubado e abandona a pista erguido

O piloto Miguel Oliveira sofreu um acidente a duas voltas do final no Grande Prémio do Algarve de Moto GP. A corrida acabou com a vitória do italiano Francesco Bagnaia.

O piloto espanhol, Iker Lecuona, perseguia Miguel Oliveira, no 11º lugar e acabou por derrubar o português ao tentar uma ultrapassagem.

Miguel Oliveira foi transportado de imediato para o hospital de maca. Pouco depois, o português levanta-se e abandona o local pelo próprio pé, livre de perigo.

O piloto Iker Lecuona já pediu desculpa pelo acidente.

A corrida acabou mais cedo devido ao acidente e a classificação ficou fechada como final.

O italiano Francesco Bagnaia, que partiu na pole position, dominou o Grande Prémio do Algarve e sagrou-se campeão.

Com o título mundial entregue ao francês Fabio Quartararo a temporada no Moto GP termina a 14 de Novembro, com a corrida em Valência.

