Grande Prémio do Algarve de MotoGP: Portugueses têm esperança na vitória de Miguel Oliveira

Os amantes da velocidade em duas rodas têm esperança de que Miguel Oliveira repita a vitória de 2020.

É a terceira vez no espaço de um ano que o Autódromo do Algarve recebe a prova rainha do motociclismo, mas é a primeira em que se abrem as bancadas a 60 mil espetadores.

A maioria com esperança numa reedição da vitória de Miguel Oliveira, a que não puderam assistir em 2020. Contam com o fator casa para fazer a diferença, num campeonato que, este ano, tem sido de altos e baixos para o piloto português.



Há uma outra estrela a rivalizar com o português nos corações que chegam ao circuito. Valentino Rossi, o multicampeão italiano que ficou conhecido como Il dottore diz adeus à modalidade.



São as emoções em jogo, quando a vitória do campeonato está já garantida pelo francês Fabio Quartararo..



Motas na pista, mas também no asfalto. As duas rodas têm prioridade nos acessos, estritamente reservados a quem comprou lugar de estacionamento.



A corrida está agendada para as 13:00 horas deste domingo. A organização aconselha no mínimo duas horas de antecedência para os adeptos se fazerem ao caminho. E, à falta de mota, o autocarro pode bem revelar-se o transporte mais rápido.

