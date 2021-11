Sporting visita Paços de Ferreira este domingo

O Sporting está com os mesmos pontos do FC Porto no primeiro lugar do campeonato. Depois de golear o Besiktas, Rúben Amorim antecipa que o próximo jogo, em Paços de Ferreira, será mais difícil do que o último, para a Liga dos Campeões.

Na última jornada do campeonato o Sporting ultrapassou o Benfica e chegou à liderança, partilhada com o FC Porto.

Sobre o que se está a passar no outro lado da segunda circular, o treinador do clube de Alvalade prefere ser cauteloso e lembra que no futebol tudo muda de um momento para o outro.

E o jogo na capital do móvel, segundo Rubén Amorim, será em alguns aspetos mais difícil do que o último frente ao Besiktas, para a Liga dos Campeões.

Para o duelo com os “castores”, Rúben Amorim já pode contar com o avançado Tiago Tomás. Lesionado continua Pedro Porro, que falha o encontro entre Paços de Ferreira e Sporting marcado para as 19:00 horas este domingo no Estádio Capital do Móvel.

