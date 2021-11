Portimonense vence Belenenses SAD e reforça sexto lugar

O Portimonense regressou este sábado às vitórias, ao vencer na receção à Belenenses SAD por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, reforçando o sexto lugar da prova.

Depois de duas derrotas consecutivas, a equipa orientada por Paulo Sérgio voltou aos triunfos, ao beneficiar dos golos, um em cada metade, de Nakajima, aos 10 minutos, e de Pedro Sá, aos 83’, enquanto a Belenenses SAD, que ainda não tinha perdido com o novo treinador, Filipe Cândido, voltou aos desaires.

Com esta vitória, o Portimonense reforçou o seu sexto lugar, contando agora 17 pontos, menos dois do que o quinto, o Sporting de Braga, que joga no domingo em casa do Benfica, e mais quatro do que o Vitória de Guimarães, que ainda este sábado recebe o Moreirense, enquanto a Belenenses SAD é 16.º e antepenúltimo, com oito pontos.

