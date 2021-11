Jogadores do Benfica e FC Porto nos convocados da Sérvia para jogo com Portugal

Mile Svilar e Nemanja Radonjic, do Benfica, e Marko Grujic, do FC Porto, foram este sábado convocados para a seleção da Sérvia, que vai defrontar Portugal, na qualificação para o Mundial 2022 de futebol.

Os três jogadores fazem parte de uma lista de 27 jogadores chamados pelo selecionador Dragan Stojkovic para o particular com o Qatar, em 11 de novembro, e a visita a Portugal, em 14.

Com mais um jogo disputado, a Sérvia lidera o Grupo A de apuramento para o Mundial 2022, com 17 pontos, mais um do que Portugal, com Luxemburgo a ser terceiro, com seis, a Irlanda quarta, com cinco, e o Azerbaijão quinto e último, com um.

Antes de defrontar a Sérvia, no Estádio da Luz, no encontro que vai decidir o vencedor do grupo e equipa apurada para o Mundial do Qatar, a “equipa das quinas” defronta a Irlanda, em 11 de novembro, em Dublin.

