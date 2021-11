Xavi já se despediu do Qatar para regressar ao Barcelona

Xavi deverá ser apresentado nas próximas horas como o novo treinador do Barcelona. O antigo internacional espanhol despediu-se do Al-Sadd, clube do Qatar que já confirmou a saída do técnico.

Os catalães vivem uma grave crise financeira e desportiva. Depois da saída de Messi no início da época, ocupam um modesto nono lugar na linha espanhola e, na Liga dos Campeões, estão a lutar com o Benfica o apuramento.

Devido aos problemas financeiros do clube, a imprensa espanhola avançou que a cláusula de rescição de Xavi, no valor de cinco milhões, será paga a meias pelo Barcelona e pelo próprio técnico.