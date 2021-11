Xavi Hernández vai treinar o FC Barcelona

O Al-Sadd, campeão de futebol do Qatar, anunciou hoje ter estabelecido um acordo que permite a saída do treinador espanhol Xavi Hernández para o FC Barcelona, mediante o pagamento da cláusula contratual de rescisão.

"A administração do Al Sadd concordou com a saída de Xavi para o FC Barcelona, após o pagamento da cláusula estipulada no contrato (...). Xavi é parte importante na história do Al Sadd e desejamos-lhe sucesso", refere o clube.

O antigo futebolista internacional espanhol, uma referência na história do FC Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, regressa, como treinador, ao clube em que cumpriu quase toda a carreira, desde os escalões mais jovens.

Xavi cumpriu 17 épocas na equipa principal dos catalães, depois de ter entrado no clube ainda como iniciado, quando tinha cerca de 11 anos, percorrendo todas as etapas da formação, até chegar à equipa B, com 17 anos.

Como treinador, estreou-se no Al Sadd, depois de quatro épocas a jogar no clube catari, ao qual chegou aos 35 anos, e o seu regresso ao FC Barcelona tem sido falado nos últimos anos, sobretudo face à ausência de resultados desportivos dos 'culés'.

Um cenário que voltou agora a estar em cima da mesa após o despedimento do técnico holandês Ronald Koeman, numa época em que a equipa, nona classificada na liga espanhola, perdeu o 'astro' argentino Lionel Messi para o Paris Saint-Germain e tem acumulado maus resultados.

"O Xavi informou-nos nos últimos dias quanto ao seu desejo de sair agora para o FC Barcelona, sobretudo, face ao momento crítico que atravessa o clube da sua cidade. Entendemos e decidimos não colocar entraves. O Xavi e a sua família serão bem-vindos em Doha e a nossa relação continuará", disse o diretor executivo do Al Sadd, Turki Al-Ali.

No FC Barcelona, o antigo médio encontrará ainda alguns antigos companheiros de equipa, como Ter Stegen, Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba e Busquets.

O FC Barcelona recebe em 23 de novembro o Benfica (20:00), em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões de futebol, com as duas equipas a discutirem o segundo lugar no grupo E, com os espanhóis a somarem seis pontos e a equipa portuguesa quatro.

O grupo é liderado pelo Bayern Munique, com 12 pontos, e que já garantiu o apuramento para os oitavos de final, enquanto na quarta e última posição estão os ucranianos do Dínamo Kiev, com um ponto.

