FC Barcelona despede o treinador Ronald Koeman 

O FC Barcelona anunciou esta quarta-feira a demissão de Ronald Koeman como treinador da equipa principal.

O anúncio, feito através do site oficial do clube catalão, surge após a derrota desta quarta-feira, por 1-0, frente ao Rayo Vallecano.

"O FC Barcelona quer agradecer [a Ronald Koeman] pelos serviços prestados à entidade e deseja muita sorte na sua carreira profissional", escreve o clube no site.

O técnico, natural dos Países Baixos, entrou para o clube em agosto de 2020 e deixa agora a equipa em 9.º lugar da Liga espanhola, com 15 pontos em 10 jogos, e duas derrotas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Fontes do clube catalão avançaram à agência EFE que o favorito para a direção blaugrana é o antigo jogador Xavi Hernández, atual treinador do Al Saad, que lidera a Liga do Qatar, embora a contratação ainda não esteja assegurada, razão pelo qual o técnico da equipa B, Sergi Barjuan, deverá orientar a equipa frente ao Deportivo Alavés, no sábado, para o campeonato, e perante o Dínamo de Kiev, na quarta-feira, na Ucrânia, para a Liga dos Campeões.

