Champions: Benfica reencontra antigo treinador

O Benfica defronta esta quarta-feira o Barcelona na segunda jornada da Liga dos Campeões, depois do empate em Kiev com o Dínamo. A equipa de Jorge Jesus vai reencontrar o antigo treinador Ronald Koeman.

O treinador holandês não deixou saudades no Benfica. Conquistou a Supertaça no arranque da temporada 2005-2006, mas terminou no terceiro lugar, sem acesso direto à Liga dos Campeões. Pelo caminho chegou a defrontar a União de Leiria, treinada por Jorge Jesus. Foi uma das sete derrotas de Koeman no campeonato.

O técnico saiu no final da primeira de duas épocas de contrato sem glória e debaixo de muitas críticas.

Ronald Koeman ainda sobrevive em Barcelona apesar do arranque negativo, já com três empates à sexta jornada da Liga Espanhola e uma pesada derrota em casa por 3-0 frente ao Bayern de Munique na Liga dos Campeoões.

O Benfica fez, na manhã desta terça-feira, o último treino antes de defrontar o Barcelona. O jogo está marcado para as 20:00.

VEJA TAMBÉM: