Jorge Jesus fala em “mentiras plantadas” e considera que é muito cedo para se dizer quem vai ser campeão

O treinador do Benfica falou este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting de Braga, que está marcado para domingo no Estádio da Luz às 21:15 horas.

Jorge Jesus mostrou-se preocupado com o facto de o Benfica ter perdido a liderança do campeonato na jornada passada, mas no entanto, considerou que ainda é muito cedo para se dizer quem vai campeão.

Sobre as notícias que surgiram recentemente na comunicação social sobre um alegado desentendimento entre Otamendi e Jorge Jesus, o treinador do Benfica falou em “mentiras”.

“Foram plantadas mentiras, onde incluíram um grande profissional, que é o Otamendi, capitão da equipa. Claro que isso é intencional, claro que isso é no sentido de dividir o grupo, dividir o Benfica, pôr os benfiquistas a pensarem em coisas que não existem” afirmou Jorge Jesus.

O técnico dos “encarnados” também assegurou que o grupo é “ligado” e que sabe o “que é que quer”.

“O que me interessa é dizer aos benfiquistas que podem estar seguros, porque o grupo está unido” acrescentou Jorge Jesus.

