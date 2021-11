Bruno Fernandes alvo de críticas de antigo treinador do Benfica após derrota no dérbi de Manchester

O escocês Graeme Souness, que treinou o Benfica entre 1997 e 1999, criticou este sábado Bruno Fernandes pela sua exibição na derrota no dérbi de Manchester.

Graeme Souness disse à Sky Sports que o jogador português do Manchester United teve culpa no primeiro golo dos rivais. Para o antigo treinador do Benfica, Bruno Fernandes deveria ter pressionado João Cancelo, autor do cruzamento da jogada que originou o autogolo de Eric Bailly.

“É uma coisa simples, mas fundamental, travar os cruzamentos” afirmou Graeme Souness.

Apesar da fraca reação de Bruno Fernandes no lance que originou o primeiro golo, no final do jogo, o português foi mais assertivo nas críticas à exibição do Manchester United.

“Não foi bom para nós. Temos de mudar, porque isto tem acontecido demasiadas vezes e ainda estamos no início da época” disse o português.

“Temos de falar menos e fazer mais”

O jogador do Manchester United afirmou também que a equipa está longe do nível apresentado pelos rivais.

“Se nós queremos estar ao mesmo nível do Manchester City, temos de fazer muito mais. Eles mostraram-nos hoje [sábado] que não estamos ao mesmo nível” afirmou Bruno Fernandes.

O Manchester City venceu este sábado o Manchester United em Old Trafford por duas bolas a zero.

