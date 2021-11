Barcelona deixa escapar vantagem de 3-0 e empata com Celta de Vigo

O Barcelona empatou este sábado 3-3 em casa do Celta de Vigo, para a 13.ª jornada da liga espanhola de futebol, numa partida em que esteve a vencer por 3-0 e em que o triunfo escapou nos descontos.

Uma boa primeira parte do conjunto agora orientado por Sergi Barjuan permitiu construir uma confortável vantagem de 3-0 até ao intervalo, com golos de Ansu Fati, aos cinco minutos, Sergio Busquets, aos 18, e do holandês Memphis Depay, aos 34.

Na segunda parte, o Barcelona, que ainda persegue o primeiro triunfo fora de casa para a liga espanhola, desceu do “céu ao inferno” com a reação do Celta de Vigo, que se transformou por completo ao intervalo.

Iago Aspas reduziu para 3-1, aos 52 minutos, e, num golo com “cheiro” a Benfica, idealizado entre dois jogadores que passaram pela Luz, o Celta de Vigo encurtou para 3-2 por Nolito, a passe do argentino Franco Cervi, aos 74.

Com o resultado em aberto, o Celta de Vigo cresceu nos minutos finais do encontro, encostando os catalães à sua área, e logrou alcançar o golo do empate a 3-3 no derradeiro minuto dos descontos, novamente por Iago Aspas, aos 90+6’.

O Barcelona, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer na liga espanhola, depois de ter triunfado por 1-0 em casa do Dínamo Kiev, para a Liga dos Campeões, segue na nona posição, com 17 pontos, a oito do líder, à condição, Real Sociedad. O Celta de Vigo ocupa o 14.º lugar, com 12 pontos.

No outro encontro já disputado, o Espanyol venceu em casa por 2-0 o Granada, do guarda-redes português ex-Sporting Luís Maximiano, com golos de Adrià Pedrosa, aos 30 minutos, e de Raúl de Tomás, aos 42.

O Espanyol segue na 10.ª posição, com os mesmos 17 pontos do FC Barcelona (nono), mas mais um jogo realizado, enquanto o Granada é 16.º, com 11, apenas com um ponto sobre a linha de despromoção.

