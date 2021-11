Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os dois últimos jogos de qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar, com a República da Irlanda e Sérvia.

Convocados:

Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (AS Roma);

Defesas - João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers FC), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), José Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City);

Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Renato Sanches (Lille OSC) e João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC);

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), Rafa Silva (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC) e Rafael Leão (AC Milan).

PORTUGAL OCUPA O SEGUNDO LUGAR DO GRUPO A DE APURAMENTO

Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que, ainda assim, tem mais um encontro disputado, pelo que à equipa das 'quinas' basta um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, agendado para dia 14, no Estádio da Luz.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem para a fase final, tendo em conta que Luxemburgo (seis), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial 2022 termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

