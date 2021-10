Mundial 2022: Fernando Santos diz que ainda faltam duas finais

Portugal venceu esta terça-feira o Luxemburgo, por 5-0, num jogo de qualificação para o Mundial 2022, no Estádio Algarve.

Fernando Santos destacou que Portugal teve uma entrada forte no jogo e confessou que o objetivo foi cumprido, quando faltam dois jogos para assegurar o apuramento direto para o Mundial do próximo ano, no Qatar.

Cristiano Ronaldo, aos 08, 13 e 87 minutos, os dois primeiros de grande penalidade, para chegar aos 801 golos como profissional, Bruno Fernandes, aos 17, e João Palhinha, aos 69, apontaram os tentos da formação das 'quinas'.

A formação lusa segue no segundo lugar do agrupamento, com 16 pontos, em seis jogos, contra 17, em sete encontros, da Sérvia, que venceu em casa o Azerbaijão por 3-1.

ESPECIAL MUNDIAL DE FUTEBOL