Benfica recebe este domingo o Sporting de Braga

O Benfica recebe no domingo o Sporting de Braga em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa.

As reações exaltadas de Lucas Veríssimo e de Gilberto às chamadas de atenção de Jorge Jesus no jogo com o Bayern de Munique dominaram a conferência de imprensa de antevisão. O técnico explica e desvaloriza o que aconteceu. Diz que estavam ligadas à exigência do jogo.

Nos últimos dias surgiu a notícia de que Otamendi teria feito uma espécie de ultimato à direção: ou Jorge Jesus moderava os comportamentos ou o capitão deixava o clube. O treinador do Benfica desmente e diz que a informação foi plantada com um propósito. E ainda defendeu Otamendi, dizendo que o central é um profissional e não merece que o coloquem nesta posição.

Sem vencer há três jogos, o Benfica recebe o Sporting Braga que atravessa um ciclo muito positivo. Nos dois últimos encontros entre as equipas no Estádio da Luz, os “guerreiros do Minho” saíram vitoriosos, mas o Benfica está concentrado em pôr fim ao mau momento.

