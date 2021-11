Julio Velázquez está de saída do Marítimo e Vasco Seabra será o novo treinador da equipa da Madeira.

A nova direção do Marítimo está a negociar a rescisão de contrato com o atual treinador e já chegou a acordo com Vasco Seabra para a assumir o comando técnico do atual décimo sétimo classificado da liga portuguesa (à décima primeira jornada).