Problema cardíaco coloca em risco carreira de Agüero

O avançado do Barcelona, Kun Agüero, poderá ser forçado a abandonar a carreira. Devido a um problema cardíaco, o jogador argentino ia estar parado três meses, mas exames mais recentes revelaram que o problema poderá ser mais grave do que se previa.

Segundo a Rádio Catalunha, o problema cardíaco do avançado de 33 anos é pior do que se temia.

Os exames de ressonância magnética e as provas de esforço a que foi submetido nos últimos dias terão revelado que a patologia é incompatível com a prática do futebol. Este diagnóstico ainda não é definitivo e o jogador argentino vai continuar a fazer mais exames.

Há duas semanas, em Camp Nou, antes do intervalo do jogo com o Alavés, o avançado do Barcelona sentiu um desconforto no peito. Foi assistido no relvado pela equipa médica e abandonou as quatro linhas pelo próprio pé.

Aguero foi depois transportado para o hospital de Barcelona, onde fez vários exames médicos que detetaram uma arritmia cardíaca. O Barcelona esperava que o internacional argentino ficasse fora dos relvados pelo menos três meses, mas, segundo a rádio Catalunha, poderá não voltar a jogar.

Kun Aguero tem 33 anos e, depois de 10 temporadas no Manchester City, regressou a Espanha, onde já tinha representado o Atlético de Madrid. Pelo Barcelona tinha cumprido cinco jogos e marcado um golo.

Veja mais: