Jesus vai "apostar as fichas todas" no jogo da Taça de Portugal

O treinador do Benfica disse esta quinta-feira que vai "apostar as fichas todas" no encontro de sexta-feira frente ao Paços da Ferreira, da Taça de Portugal de futebol, visto tratar-se de uma competição que tem como objetivo vencer.

Em conferência de imprensa, no Seixal, Jorge Jesus começou por garantir que não sabe "qual é o jogo mais importante", entre o da Taça de Portugal e o da Liga dos Campeões, na terça-feira, frente ao Barcelona, mas acabou por 'jogar' pelo seguro e 'apostar' na prova 'rainha' do futebol português.

O Benfica recebe o Paços de Ferreira, na sexta-feira, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, agendado para as 20:45, no Estádio da Luz.

A equipa orientada por Jorge Jesus apurou-se para esta eliminatória com um triunfo por 2-1, após prolongamento, na visita ao Trofense, da II Liga, enquanto os 'castores' venceram por 3-0 no terreno do Águias do Moradal, dos campeonatos distritais da AF Castelo Branco.