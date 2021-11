Scottie Pippen lança mais críticas a Michael Jordan, seu ex-colega de equipa nos Chicago Bulls, à medida que a rivalidade entre os dois se vai desenvolvendo, contudo, há quem acuse Pippen de o fazer por interesses pessoais relacionados com a venda do seu livro.

Pippen e Jordan foram companheiros de equipa nos Chicago Bulls, durante a década de 1990, contudo, Pippen tem colocado a amizade de lado, lançando vários insultos ao ex-colega nas últimas semanas.

A irritação de Scottie Pippen surge depois do lançamento de "The Last Dance", em que também não apreciou a forma como foi retratado na película.

O documentário acompanha a temporada de 1997/98 dos Chicago Bulls, com foco na carreira de Michael Jordan.

Assim, o ex-basquetebolista, agora com 56 anos, demonstra o seu desagrado através de várias opiniões sobre o filme.

Na sua obra literária "Unguarded", um livro de memórias, Pippen aborda o ex-companheiro de equipa, lançando fortes críticas.

"Posso ir mais longe e dizer que o Mike [Michael Jordan] arruinou o basquetebol", lê-se no livro.

A forma como Jordan arruinou o desporto, de acordo com Pippen, é explicada de seguida.

"Nos anos 80, tinhas todos a circular a bola, a passar para ajudar a equipa", ao que acrescenta que "isso parou na década de 90. As crianças queriam ser 'como o Mike'".

Continua a criticar o astro, referindo que "o Mike não queria passar [a bola], não queria defender o melhor jogador. Ele queria tudo feito por si".

"Por isso é que sempre acreditei que LeBron James foi o melhor jogador que este desporto já viu: ele faz tudo e personifica o que o jogo realmente representa", aponta.

Kent Smith

Confusão à volta do livro de Pippen

Nem todos compreendem a razão pela qual Scottie Pippen lança tantas críticas a Michael Jordan.

Charles Barkley, também ex-jogador de basquetebol e atual analista do programa "Inside the NBA", da TNT, aponta como razão a tentativa de venda de livros pelo autor.

Tal é defendido pois, de acordo com Barkley, Pippen terá dito, anteriormente, que não acreditava que LeBron James estivesse ao mesmo nível de Michael Jordan ou Kobe Bryant.

Charles Barkley acrescenta, ainda, que se Scottie Pippen quiser dizer "estas coisas, basta dizê-las, não é necessário colocá-las num livro".

"Quando trazes isso à tona e acabas de lançar um livro, esse é o problema", termina.

Contudo, outros creem que esta é uma forma de Pippen se "vingar" de Jordan pelos seus comentários em "The Last Dance", relativamente à sua necessidade de motivar os companheiros de equipa durante os seus anos dourados.

VINCENT LAFORET

MJ, um dos reis da NBA

Michael Jeffrey Jordan nasceu em Nova Iorque, no dia 17 de fevereiro de 1963.

Atualmente empresário e dono dos Charlotte Hornets, equipa da NBA (liga de basquetebol norte-americana), é um ex-basquetebolista de renome mundial e com milhões de fãs por todo o mundo.

Em mais de mil partidas, passou a maior parte da sua carreira nos Chicago Bulls, tendo terminado a carreira nos Washington Wizards.

É, por muitos, considerado o melhor jogador da história do basquetebol mundial, ao lado de nomes como Kobe Bryant ou LeBron James.

Saiba mais