Benfica vence Paços de Ferreira e segue para os oitavos da Taça de Portugal

Equipa de Jorge Jesus venceu a equipa de Paços de Ferreira por 4-1, com uma reviravolta no marcador perto do fim do encontro.

O clube da capital do móvel adiantou-se no marcador aos 52 minutos, por Nuno Santos.

O Benfica esperou pelos 78 minutos para igualar o encontro, por Alejandro Grimaldo.

Depois, começou o festival de golos da equipa da Luz: Haris Seferovic aos 82 minutos, Rafa Silva aos 87 minutos e Everton aos 93 minutos, a fechar a contagem.

Os encarnados seguem, assim, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

