ONU pede explicações sobre desaparecimento de tenista chinesa

As Nações Unidas pediram hoje provas sobre as condições em que se encontra a tenista chinesa Peng Shuai, que desapareceu em novembro após ter acusado um ex-dirigente da China de a forçar a manter relações sexuais.

"Seria importante ter provas do paradeiro e saber se ela está bem. Pedimos uma investigação transparente sobre as acusações de agressão sexual", disse Liz Throssell, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, numa conferência de imprensa em Genebra.