Champions: Xavi estreia-se no Barcelona com uma vitória antes de enfrentar o Benfica

Xavi estreou-se no Barcelona com uma vitória contra bateu o Espanyol por 1-0. O único golo da partida foi marcado por Depay, na conversão de uma grande penalidade. O próximo desafio será o Benfica, na terça-feira, num jogo decisivo para as duas equipas que querem prosseguir na Champions.

Em Barcelona, onde irá decorrer o jogo, os últimos tempos têm sido de angustia e depressão profunda, no que ao futebol diz respeito. Depois de bater no fundo o Barça decidiu despedir Koeman e trazer Xavi.

O regresso de um filho prodigo a casa é como um despertar de sentimentos e de esperança. O Barcelona acredita que este é o momento de sair do inferno. Da estreia de Xavi fica a certeza de que a equipa está comprometida com treinador. Mas há muito trabalho pela frente e o Benfica pode aproveitar este momento.

