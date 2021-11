Liga dos Campeões: as contas do Benfica para o apuramento

Na terça-feira, o Benfica desloca-se à Catalunha para tentar garantir uma vitória perante o Barcelona, na 5.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Caso o Barcelona ganhe, ficará automaticamente apurado para a próxima fase da .

A equipa é agora orientada por Xavi, naquele que será o primeiro jogo do técnico na Champions. Se o Barcelona perder, vai ter de ultrapassar o poderoso Bayern de Munique para poder seguir em frente

O Benfica manterá hipóteses de apuramento se vencer ou empatar em Barcelona. Caso perca, é afastado dos oitavos.

As "águias" mantêm, contudo, as hipóteses de ir para a Liga Europa, uma vaga que será disputada na última jornada com o Dínamo Kiev, no Estádio da Luz.

