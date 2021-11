Liga dos Campeões: comitiva do Benfica já está em Espanha

O Benfica já está em Espanha onde, esta terça-feira, vai jogar com o Barcelona a permanência na Liga dos Campeões, em partida a contar para a fase de grupos da prova milionária.

Depois da vitória por 3-0 no Estádio da Luz esta terça-feira, é a vez do Benfica visitar o estádio do Barcelona.

O clube catalão mudou de treinador nas últimas semanas, mas está longe de ser um adversário fácil.

As águias têm menos dois pontos do que o Barcelona quando faltam dois jogos para acabar a fase de grupos.

Uma derrota elimina a equipa de Jorge Jesus, mas qualquer outro resultado empurra as decisões para a última jornada.

Na lista de convocados, o técnico benfiquista leva 23 jogadores, entre os quais João Mário, que já deve poder jogar com o Barcelona.

Lucas Veríssimo, Radonjic, Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho estão ausentes por lesão.

O Benfica viajou para Espanha na tarde desta segunda-feira e Rui Costa seguiu com a equipa.

O encontro com o Barcelona está marcado para as 20:00 desta terça-feira em Camp Nou.

Esta reportagem foi elaborada pelo jornalista Gonçalo Giestas.

Saiba mais