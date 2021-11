Após um ano de ausência devido à pandemia da covid-19, a Bola de Ouro está de volta e o vencedor de 2021 será conhecido no dia 29 de novembro, em Paris. Lionel Messi venceu a 64.ª e última edição, em 2019, e passou a somar seis prémios, mais um do que Cristiano Ronaldo. O pódio ficou completo com Virgil van Dijk e o internacional português.

Os jogadores mais premiados:

6 - Lionel Messi

5 - Cristiano Ronaldo

3 - Michel Platini

3 - Johan Cruyff

3 - Marco van Basten