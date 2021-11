Karim Benzema condenado no caso de tentativa de chantagem a Valbuena com vídeo sexual

O jogador do Real Madrid, Karim Benzema, foi esta quarta-feira condenado a um ano de prisão com pena suspensa e a uma multa de 75.000 euros por cumplicidade no caso de chantagem com um vídeo de conteúdo sexual a Mathieu Valbuena.

Karim Benzema foi considerado culpado de estar envolvido numa tentativa de chantagem ao companheiro de equipa, que envolveu ainda outras quatro pessoas.

O jogador alegava ter apenas tentado ajudar Valbuena a resolver o problema da melhor forma, através de um amigo. No entanto os procuradores do processo consideraram que Valbuena foi pressionado por Benzema a pagar aos chantagistas.

Os advogados de Benzema já informaram que o futebolista vai recorrer. O jogador não compareceu no dia do julgamento, nem esta quarta-feira para a leitura do acórdão, tal como os outros quatro arguidos, que também foram condenados.

O caso remonta a 2015, quando dois homens que tinham um suposto vídeo íntimo de Valbuena com a sua esposa tentaram chantageá-lo e, perante a sua recusa, contactaram um amigo de infância de Benzema para obter a mediação do jogador, que falou com a vítima durante uma concentração da seleção francesa.

