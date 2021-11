Liga dos Campeões: desespero de Jesus, oportunidade do Sporting e surpresa do FC Porto

Após a vitória do Benfica na casa do Barcelona, é a vez de Sporting e FC Porto entrarem em cena na Liga dos Campeões, contra Borussia Dortmund e Liverpool, respetivamente, e a análise dos três encontros é feita pelo analista Pedro Fatela.

O falhanço que muda tudo

Para Pedro Fatela, compreende-se o "desespero" de Jorge Jesus após o "falhanço inacreditável" de Seferovic contra o Barcelona, esta terça-feira, o que poderia colocar o Benfica nos oitavos da prova milionária.

Acrescenta que os encarnados apresentaram uma postura defensiva, com foco no empate, e que agora terão que esperar pela vitória do Bayern de Munique contra o Barcelona, num momento menos positivo dos alemães.

Finaliza, referindo que "ficamos com a sensação de que o Benfica tem melhor equipa que o Barcelona e que poderia estar numa posição mais favorável", tendo agora, na última ronda da fase de grupo, de vencer o Dínamo de Kiev.

Efeito Amorim

Sobre o Sporting, o analista aponta que os leões estão na melhor fase da época, ao contrário de um Borussia Dortmund que surge "fragilizado" e sem a estrela da companhia, o lesionado Erling Haaland.

Assim, considera que será um jogo equilibrado, mas que o Sporting "tem uma grande oportunidade": vencendo por dois ou mais golos de diferença, a equipa de Alvalade conquista o apuramento para os oitavos de final.

Em Liverpool, pensando no Porto?

Os dragões enfrentam o Liverpool e Pedro Fatela aponta o jogo da sexta jornada da fase de grupos, contra o Atlético de Madrid no Dragão, como o encontro que poderá decidir o rumo dos dragões.

Para o analista, "a prestação do Porto tem sido ótima" e a equipa poderá fazer uma surpresa, por não ter tanta pressão e por um possível relaxamento do Liverpool, já apurado.

