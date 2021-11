Nani anuncia saída dos norte-americanos do Orlando City ao fim de três épocas

O internacional português Nani anunciou esta sexta-feira que vai deixar o Orlando City, que alinha na Liga norte-americana de futebol (MLS), visto que o clube decidiu não renovar o contrato ao fim de três temporadas.

"Todas as coisas boas chegam ao fim. Depois de três temporadas incríveis, cheias de grandes momentos, novas amizades e sucessos desportivos, vou sair do Orlando City. Orlando é uma cidade a que posso chamar de lar, com ótimas pessoas e adeptos fantásticos, mas meu contrato acabou e o clube decidiu não o prolongar", revelou Nani na sua mensagem de despedida.

Campeão europeu em 2016, em França, ao serviço de Portugal, cuja camisola envergou 112 vezes, tendo marcado 24 golos, Nani assume que foi uma honra ter capitaneado o clube nos primeiros jogos do 'play-off' e ter chegado à final do torneio da MLS e garante que nunca esquecerá os adeptos e a comunidade de Orlando que sempre o apoiaram e à sua família desde que chegou à Florida.

Nani iniciou a sua carreira no Real Massamá, de onde de transferiu para os escalões de formação do Sporting até ganhar o seu espaço na equipa principal, na qual se destacou a ponto do Manchester United o ter contratado naquela que foi a maior transferência feita pelo clube de Alvalade até aquela altura.

O internacional luso ainda defendeu as cores da Lazio, do Valência, dos turcos do Fenerbhaçe, tendo ainda regressado ao Sporting por empréstimo do Manchester United antes se transferir para a MLS, a serviço do Orlando City, onde cumpriu as últimas três temporadas.