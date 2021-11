Sporting pede profunda reflexão após jogo entre Belenenses SAD e Benfica

O Sporting pediu este sábado uma "profunda reflexão" após o encontro entre Belenenses SAD e Benfica, que terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis', afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.

"O Sporting Clube de Portugal não pode deixar de se manifestar sobre o que se passou esta noite no Estádio Nacional. Aquilo que conduziu a que esta situação fosse possível deve merecer uma profunda reflexão de todos aqueles que defendem a verdade desportiva e tem que merecer a atenção nacional ao mais alto nível", lê-se num comunicado dos 'leões'.

Depois de terem entrado com apenas nove jogadores para o início da partida da 12.ª jornada, os 'azuis' recomeçaram com apenas sete após o intervalo, com a lesão de um elemento a obrigar ao fim antecipado do encontro, quando o Benfica vencia por 7-0.

O Sporting considera que este é "mais um episódio negro do futebol português, que vive hoje já manchado por permanentemente estar envolto em suspeitas de corrupção".

"O futebol português como um todo sai hoje seriamente prejudicado, assim como os clubes que dele fazem parte e lutam apenas em campo. O que se está a passar tem implicações graves na credibilidade deste campeonato e das instituições que o regulam. A situação não pode, ou não devia, deixar ninguém indiferente porque assim o futebol português nunca será levado a sério", lê-se.

A terminar, o Sporting diz que "nunca abdicará" dos seus princípios e considera que "o que se passou é uma vergonha para o futebol português".