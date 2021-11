O Benfica foi para o intervalo a vencer 7-0. No regresso dos balneários, a B. SAD entrou apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo.

No entanto, jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos “azuis” deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.