Benfica recusa atraso no envio dos bilhetes e aponta falha do Sporting

O Benfica informou esta terça-feira ter colocado "atempadamente à disposição" do Sporting os bilhetes para os adeptos leoninos, para o dérbi da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, recusando qualquer responsabilidade no atraso da comercialização dos mesmos.

Em comunicado emitido no site oficial, o Benfica "esclarece que colocou atempadamente à disposição do Sporting Clube de Portugal os bilhetes que, pelo regulamento, devem ser entregues ao clube adversário" e que os mesmos "foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições legais oferecidas a todos os adversários" que esta época visitaram o Estádio da Luz, "bem como aos adeptos do Benfica".

A nota dos encarnados surge horas depois de o Sporting ter acusado o rival de atrasar deliberadamente a disponibilização dos bilhetes para os adeptos leoninos para o jogo de sexta-feira, na Luz.

Contudo, o Benfica explica que "a demora a que o Sporting Clube de Portugal alude deveu-se exclusivamente a procedimentos técnicos relacionados com o sistema e plataforma de ticketing por si utilizados no seu endosso aos adeptos leoninos".

Por outro lado, o clube da Luz esclareceu que requereu a identificação de quem adquire os ingressos "na extrema observância das regras de segurança, em defesa do espetáculo e do público presente", de forma a que "a cada lugar do estádio corresponda um nome e um número de cidadão."

"O Sport Lisboa e Benfica clarifica ainda que os convites a que o Sporting Clube de Portugal tem direito serão imediatamente disponibilizados assim que forem identificados os destinatários dos mesmos", conclui o comunicado do Benfica.

Horas antes desta nota emitida pelas águias, o Sporting explicou que só recebeu os bilhetes no dia 29 de novembro, no que diz ser um "claro incumprimento" do regulamento das competições da Liga, em que a equipa visitada deve disponibilizar os ingressos aos visitantes com 12 dias de antecedência.

"O atraso na disponibilização dos bilhetes é totalmente alheio ao Sporting e resulta de uma situação criada pelo Benfica, com a anuência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional", lê-se num comunicado publicado no site oficial dos 'leões'.

O Sporting explicou que passou por um "processo moroso" para ter acesso aos bilhetes, que estarão à venda a partir desta terça-feira tanto online como na bilheteira de Alvalade para sócios detentores de passe de temporada, e acusou o Benfica de tentar violar a legislação de proteção de dados, ao exigir a identificação dos adquirentes dos ingressos.

Com este cenário, o clube leonino revelou que, dentro dos "timings próprios", fez uma exposição à Liga, mas que o organismo mostrou "incapacidade em impor o cumprimento regulamentar".

"Foi encontrada uma solução através de uma plataforma eletrónica da Liga, ou seja, em conformidade com o regime estabelecido no Regulamento das Competições até então ignorado, sendo que o Benfica e a Liga se recusaram a suportar o custo acrescido que a mesma acarreta para os sócios do Sporting. Perante esta situação, o Sporting decidiu suportar este custo adicional, assim assegurando que os seus sócios e adeptos não ficam privados de poder ir ao jogo", esclareceram os leões.

O clube de Alvalade garantiu que "os dados pessoais" das pessoas que adquirirem bilhete não serão partilhados com o Benfica, embora o ingresso, que terá um custo de 31 euros, seja "intransmissível".

Benfica e Sporting jogam na sexta-feira, a partir das 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

