Elementos do Benfica testam negativo à covid-19

Todos os elementos do Benfica testaram negativo à covid-19, depois do jogo de sábado frente ao Belenenses SAD.

A notícia é avançada pelo jornal A Bola.

Terão sido testadas 80 pessoas, entre jogadores, staff e equipa técnica.

Com os testes negativos, não deverá ser dada ordem de isolamento e, por isso, não deverá estar em cima da mesa o adiamento do dérbi com o Sporting, na sexta-feira.

O Benfica foi para o intervalo a vencer 7-0. No regresso dos balneários, a B-SAD entrou apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo. No entanto, jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos "azuis" deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.

O jogo terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis', afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.

O Belenenses SAD pediu à Liga Portugal a repetição do polémico jogo contra o Benfica, que decorreu este sábado.

Os azuis demonstraram-se disponíveis para acertar uma nova data, mas Lúcio Correia, especialista em direito desportivo, defende que o pedido não tem fundamento legal.

A SIC falou com um jornalista do jornal desportivo "ÁS", que conta que o assunto gerou muita polémica e diz que o caso mancha a imagem do futebol português.

