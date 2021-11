Uma jornada com vermelhos por mostrar, golos anulados e um jogo que durou 48 minutos

JOGO TERMINA MAIS CEDO POR FALTA DE JOGADORES

O Benfica foi para o intervalo a vencer a Belenenses SAD por 7-0. No regresso dos balneários, a B. SAD entrou com apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo.

Jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos "azuis" deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.

O jogo terminou aos 48 minutos, depois de os "azuis", afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.

Sporting-Tondela com cartões vermelhos por mostrar

O Sporting venceu o Tondela no Estádio de Alvalade, numa partida marcada pela lesão de João Palhinha e pelo regresso dos "verde e brancos" ao topo do campeonato.

Os "leões" derrotam os "auriverdes" por 2-0, com golos de Pablo Sarabia (aos 10 minutos) e de Paulinho (aos 50 minutos).

"Jogo difícil" entre FC Porto e Vitória de Guimarães

O FC Porto manteve a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em igualdade com o Sporting, depois de vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1.

Marcus Edwards ainda colocou os vimaranenses em vantagem, aos 36 minutos, de penálti, mas Luis Díaz (38) e Evanilson (59) marcaram os golos da reviravolta dos "dragões", numa partida em que o Vitória jogou em inferioridade numérica desde os 53 minutos, por expulsão de Mumin.

SAIBA MAIS