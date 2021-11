Jornalista espanhol diz que jogo entre Belenenses SAD e Benfica mancha futebol

A SIC falou com um jornalista do jornal desportivo "ÁS", que conta que o assunto gerou muita polémico e diz que o caso mancha a imagem do futebol português.

O Belenenses SAD entrou em campo com apenas nove jogadores disponíveis, dois deles guarda-redes, devido a um surto do novo coronavírus que atingiu o plantel, e o encontro acabaria por ser interrompido no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os 'azuis' terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo de futebol (sete).

Para a segunda parte do encontro, o Belenenses SAD regressou com apenas sete jogadores, mas a lesão de um elemento originou o fim do encontro, que o Benfica vencia por 7-0 ao intervalo, com golos de Kau (01 minuto), na própria baliza, Seferovic (14 e 39, de penálti), Weigl (27) e Darwin (32, 34 e 45).

SAIBA MAIS: