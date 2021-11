Guarda-redes do Tondela infetado com covid-19

O guarda-redes Pedro Trigueira testou positivo à covid-19 e encontra-se a cumprir isolamento, anunciou o futebolista do Tondela, através da rede social Instagram.

"Hoje [segunda-feira] a notícia que vos trago não é a melhor: testei positivo à covid-19. Sinto-me bem, a minha família não esteve em contacto comigo e por isso estou tranquilo e preparado para viver estes dias de isolamento. Este mês é crítico e já começou a afetar muitos de nós! Evitem o contágio! Protejam os vossos e vocês mesmos: usem máscara sempre! Um grande abraço a todos!", escreveu o guarda-redes.

No domingo, Trigueira foi titular pelos tondelenses no encontro da 12.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde o campeão nacional triunfou por 2-0.

Além de Trigueira, também o treinador Pako Ayestarán e os jogadores Salvador Agra, Manu Hernando, Babacar Niasse e Ricardo Alves estão infetados com o novo coronavírus.

