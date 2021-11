Nuno Mendes: "Trabalho todos os dias para ser o melhor"

Nuno Mendes, de 19 anos, ficou esta segunda-feira em quarto no Troféu Kopa da revista francesa France Football, galardão para o melhor futebolista do Mundo em 2021 com menos de 21 anos.

O lateral esquerdo português, que no último defeso trocou o Sporting pelos franceses do Paris Saint-Germain, foi batido pelo espanhol Pedri, do FC Barcelona, que venceu o prémio, pelo inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e pelo alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), segundo e terceiro, respetivamente.

Em entrevista à SIC, mostrou-se orgulhoso por poder jogar com Lionel Messi, em França, e com Cristiano Ronaldo, na seleção nacional.

