As novas regras foram definidas, esta sexta-feira, após reunião entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Liga Portugal, o Sindicato dos Jogadores, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), a Associação Nacional de Médicos de Futebol (AMEF) e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol.

Na sequência da reunião, que aconteceu a poucas horas do arranque da 13.ª jornada da I Liga, ficou definido que "a Comissão Executiva da Liga Portugal deve criar de imediato os mecanismos legais aplicáveis para que nenhum jogo de futebol se inicie em qualquer competição com um número inferior a 13 atletas, incluindo um guarda-redes", pode ler-se no comunicado partilhado pela Liga Portugal.

O objetivo é que "nunca mais se assista ao que no sábado passado lamentavelmente sucedeu no Estádio Nacional", no encontro entre o Belenenses SAD e o Benfica. Recorde-se que um surto que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do Belenenses SAD - 13 dos quais infetados pela nova estirpe Ómicron -, reduziu a equipa a nove atletas.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de o plantel do Belenenses SAD ter ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento.

Entretanto, o jogo Vizela-Belenenses SAD, da 13.ª jornada da I Liga de futebol, previsto para segunda-feira, foi adiado para 2 de janeiro de 2022, atendendo a que "por decisão das autoridades de saúde, nomeadamente da senhora delegada de saúde, coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras, médica de saúde pública, todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profilático de 27 de novembro a 10 de dezembro".

Também o encontro entre Tondela e Moreirense, igualmente a contar para a 13.ª jornada da I Liga, que deveria ocorrer no sábado, foi adiado para 3 de janeiro de 2022, devido ao surto do coronavírus nos 'beirões', que solicitaram esta alteração à LPFP.

No comunicado, divulgado esta sexta-feira, os organismos reunidos "desejam aos atletas afetados e às suas famílias uma recuperação célere e um regresso à vida desportiva no mais curto espaço de tempo possível".

