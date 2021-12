Sporting desmente que mais jogadores estejam em isolamento para além de Coates 

O Sporting desmentiu esta sexta-feira à SIC que mais jogadores da equipa principal estejam em isolamento profilático, devido à covid-19.

As declarações do clube de Alvalade surgem após o comentador da SIC, Marco Caneira, ter afirmado que havia mais jogadores do Sporting em isolamento, para além de Sebástian Coates, que estou positivo à covid-19.

Os leões adiantaram ainda que será emitido um comunicado ainda esta sexta-feira sobre o assunto.

O Sporting visita esta sexta-feira o Benfica, em partida da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira, a partir das 21:15.

O encontro que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

