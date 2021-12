Dérbi Benfica-Sporting: casas de apostas dão favoritismo aos encarnados

O Sporting vai chegar ao Estádio da Luz sem derrotas nas competições internas e com os mesmos pontos do primeiro classificado, o FC Porto. Porém, as casas de apostas dão o favoritismo aos encarnados.

A equipa dos leões não vai contar com Coates, que está infetado com covid-19, nem com João Palhinha, por estar lesionado. Contudo, Rúben Amorim mostra-se confiante.

“Se o dinheiro fosse meu, apostaria sempre no Sporting. E dando mais dinheiro [a vitória dos leões], ainda mais dinheiro meteria. Acredito muito na minha equipa, jogue quem jogue. Não somos favoritos, esta equipa gosta disso assim. Vamos defrontar um adversário cheio de valores, mas estamos preparados”, atirou o técnico em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade.

Para Rúben Amorim, este dérbi frente ao Benfica não é decisivo para as contas finais do campeonato.

O avançado Jovane e o lateral Rúben Vinagre também são baixas para o jogo frente aos encarnados.

O Sporting visita o Benfica, em partida da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira, a partir das 21:15. O encontro que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

